3:5-Niederlage in Sierre – Der EHCW begeht die alten Fehler Wieder kassieren die Winterthurer in Sierre in kurzer Zeit zu viele Gegentore. Deshalb verlieren sie 3:5. red

Patric Hofstetter (links) gehörte zu den Winterthurern, die eine gute Leistung zeigten. Archivbild: Enzo Lopardo

Der Match in Sierre kam einem vor, als sei man nach dem Spielfilm zur Prime Time vor dem Fernseher eingeschlafen und um drei Uhr morgens wieder erwacht, als derselbe Film wiederholt wurde. Vor drei Wochen nämlich hatte der EHCW in Sierre 2:7 verloren und dabei im ersten Drittel (1:5) ein komplett inferiores Bild abgegeben. Gestern Abend lief es in der Patinoire Graben ähnlich, nur eben im zweiten Abschnitt. Diesmal bekamen die Winterthurer vier Gegentreffer in derselben Periode und verloren ebenfalls völlig den Kopf.

HC Sierre – EHC Winterthur 5:3 Infos einblenden (1:1, 4:1, 0:1). – Graben. – 2150 Zuschauer. – SR Massy/Jordi; Meusy/De Paris. – Tore: 10. Bougro (Meyrat, Kenins) 1:0. 19. Jobin (Staiger, Rubin) 1:1. 27. Bernazzi (Bonvin, Volejnicek) 2:1. 32. (31:36) Maxime Montandon (Kenins, Castonguay/Ausschluss Coatta) 3:1. 33. (32:01) Bernazzi (Dolana, Bonvin) 4:1. 34. 33:53) Hofstetter (Staiger, Jobin) 4:2. 35. (34:20) Arnaud Montandon (Riat, Heinimann) 5:2. 56. Steiner (Wilkins, Coatta/Ausschluss Dozin) 5:3. – Strafen: Je 4-mal 2 Minuten. – Sierre: Giovannini; Maxime Montandon, Meyrat; Maret, Yonas Berthoud; Dozin, Brantschen; Vouardoux; Castonguay, Bougro, Kenins; Riat, Arnaud Montandon, Heinimann; Bernazzi, Bonvin, Volejnicek; Dolana, Fellay, Renaud. – EHCW: Riesen; Bartholet, Steiner; Rubin, Hunziker; Thévoz, Törmänen; Haldimann, Wilkins, Chiquet; Staiger, Hofstetter, Jobin; Lekic, Coatta, Barbei; Ren, Beglieri, Guignard; Valenza, Orlov. – Bemerkungen: Sierre ohne In-Albon, Mainot, Perron, Sacha Berthoud (verletzt) sowie Casserini (krank). EHCW ohne Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt), Moreno, Posch, Greuter (überzählig), Ramel und Deussen (U20-Nationalteam). 44:07 Timeout EHCW. EHCW von 54:27 bis 55:42 und von 57:29 bis 57:58 ohne Torhüter, mit sechstem Feldspieler.

Enttäuschend war, dass der gleiche Fehler wie so oft gegen Sierre gemacht wurde. Die Walliser sind in der Verteidigung nicht eben sattelfest, sie lassen einem Raum. Doch wenn das ein Team wie der EHCW nicht richtig einzuschätzen weiss und einige glauben, offensiver als sonst spielen zu können, dann läuft man ins offene Messer. Sierre durfte in der eigenen Halle kontern, es durfte Strafen ausnutzen und es war in den wichtigen Momenten da. Der EHCW nicht. Beispielsweise erhielten die Winterthurer in der 32. Minute gleich zwei Gegentore innert 34 Sekunden zum 1:3 und zum 1:4. Und nachdem Patric Hofstetter auf 2:4 verkürzt hatte, dauerte es nur 27 Sekunden bis zum 2:5. Hätte Goalie Niels Riesen nicht ein paar «Big Saves» gezeigt, wäre es noch schlimmer gekommen.

Zu spät erholt

Als sich die Winterthurer erholt hatten, war es zu spät. Es nützte nichts mehr, dass sie das dritte Drittel komplett dominierten. Trainer Teppo Kivelä ersetzte Riesen schon über fünf Minuten vor Schluss durch einen sechsten Feldspieler. Prompt gelang Marc Steiner das 3:5. Eine Strafe gegen Sam Coatta machte danach aber die aufkeimenden Hoffnungen wieder zunichte.

Für Coatta sucht Kivelä noch die richtigen Nebenspieler. Gestern gab der US-Amerikaner den Center zwischen Gianluca Barbei und Robin Lekic. Coatta und Barbei hatten eine Bilanz von minus drei, Lekic minus zwei. Besser lief es der Linie mit Patric Hofstetter, Anthony Staiger und Gaëtan Jobin. Sie erhielt nicht nur keinen Gegentreffer, sondern erzielte durch Jobin und Hofstetter auch die ersten beiden Tore des EHCW, der trotzdem die 14. Niederlage in Serie kassierte.

Im neuen Jahr reist der EHCW als erstes wieder ins Wallis. Am Dienstag gastiert er in Visp.

Fehler gefunden?Jetzt melden.