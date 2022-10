4:5-Niederlage in Winterthur – Der EHCW bringt Sierre ins Zittern Wieder ist es eine relativ kurze Phase, durch die sich die Winterthurer gegen Sierre um den Sieg bringen: Sie kassieren in zehn Minuten vier Tore und verlieren 4:5. Urs Kindhauser

Eine von vielen Chancen des EHCW: Nelson Chiquet bringt den Puck nicht an Sierres Torhüter Remo Giovannini vorbei. Foto: Madeleine Schoder

42:26: Solche eindeutigen Schussverhältnisse hat man in Spielen mit Beteiligung des EHC Winterthur in den letzten Jahren oft gesehen. Nur war der Gegner jeweils im Vorteil. Diesmal aber war es umgekehrt. Die Winterthurer liefen, passten, schossen, setzten nach und ja, sie trafen auch. Trotzdem gingen sie gegen den HC Sierre mit 4:5 als Verlierer vom Platz. Der Grund für die Niederlage ist schnell gefunden: Im Mitteldrittel kassierte der EHCW wieder einmal in kurzer Zeit entscheidend viele Gegentore. Innert zehn Minuten machten die Walliser, die mit dem sechsten Sieg in neun Spielen auf Rang 3 vorstiessen, aus einem 0:1-Rückstand eine 4:1-Führung.