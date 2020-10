Am Freitag in La Chaux-de-Fonds – Der EHCW darf sich nicht überrennen lassen Das Auswärtsspiel gegen La Chaux-de-Fonds ist für die Winterthurer schwierig. Nur wenn sie dagegen halten können, liegt etwas drin. Urs Kindhauser

Tim Wieser steht dem EHCW vorderhand nicht zur Verfügung. Foto: Madeleine Schoder

Auswärtsspiele gegen Mannschaften aus der Romandie sind für den EHCW seit dem Aufstieg in die Swiss League immer schwierig gewesen. Nicht nur wegen der Qualität der Gegner, sondern auch wegen deren Mentalität. Es macht ihnen Spass, ihr Publikum zu unterhalten. Die Winterthurer fanden sich nicht selten in einer Opferrolle wieder, vor allem in Pruntrut, manchmal aber auch in La Chaux-de-Fonds und im letzten Spiel unter Michel Zeiter im vergangenen Dezember selbst in Sierre.