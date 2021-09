5:6-Niederlage nach Verlängerung – Der EHCW erkämpft sich den ersten Punkt In La Chaux-de-Fonds erreichten die Winterthurer die Verlängerung, mussten sich da aber durch ein Tor von Loïc In-Albon 5:6 geschlagen geben. Urs Kindhauser

Kevin Bozon (links) schoss drei der fünf Tore des EHCW. Foto: Madeleine Schoder/Archiv

In zwei Spielen hatte der EHCW nur ein Tor erzielt. In La Chaux-de-Fonds waren es gleich fünf. Und trotzdem reichte es nicht zum Sieg. Denn Loïc In-Albon erzielte nach 2:24 Minuten der Verlängerung den Siegestreffer für die Neuenburger. Aus Winterthurer Sicht war es zwar schade, dass man nicht gleich gewann, wenn man schon so weit kam. Am Ende aber siegte der «HCC», weil er vorne durchschlagskräftiger war – oder der EHCW diesmal nicht ganz so gut dagegen halten konnte wie in den ersten beiden Spielen der Saison