2:1-Sieg nach Penaltyschiessen – Der EHCW erkämpft sich zwei Punkte In einem ausgeglichenen Match setzen sich die Winterthurer in Küsnacht gegen die GCK Lions 2:1 durch. Fabian Haldimann und Jari Allevi treffen im Penaltyschiessen Urs Kindhauser

Der EHCW hatte die Nase vorne: Billy Hunziker im Duell mit Corsin Casutt. Foto: Manuele Matt

Nach drei Niederlagen in Folge hat der EHCW das bessere Ende wieder einmal für sich behalten. In Küsnacht schlug er die GCK Lions nach Penaltyschiessen 2:1. Während Fabian Haldimann und Jari Allevi für die Winterthurer trafen, blieb Daniel Guntern, der im Tor des EHCW debütierte, bei allen fünf Anläufen der GCK Lions Sieger. Der Ausgang des Spiels war nicht unlogisch. Denn Fabio Arnold, Kevin Bozon und vor allem Topskorer Riley Brace hätten die Partie schon in der Verlängerung für die Winterthurer entscheiden können.

GCK Lions – EHC Winterthur 1:2 n. P. Infos einblenden ( 0:0, 1:0, 0:1, 0:1). – Kunsteisbahn Küsnacht. – 30 Zuschauer. – SR Erard/Unterfinger; Nater/Bichsel. – Tore: 25. Schlagenhauf (Axel Andersson) 1:0. 46. Torquato (Ausschluss Mathew) 1:1. – Penaltyschiessen: Mettler -. Brace -. Brüschweiler -. Torquato -. Christen -. Haldimann 0:1. Schlagenhauf Allevi 0:2. – Strafen: 5-mal 2 gegen die GCK Lions, 4-mal 2 gegen den EHCW. – GCK Lions: Zumbühl; Burger, Noah Meier; Braun, Büsser; Axel Andersson, Samuel Widmer; Landolt, Gabriel Widmer; Hayes, Kaj Suter, Casutt; Chiquet, Schlagenhauf, Mathew; Berri, Mettler, Brüschweiler; Berni, Christen, Johan Andersson. – EHCW: Guntern; Bachofner, Engeler; Hunziker, Küng; Birchler, Pozzorini; Raggi; Arnold, Allevi, Bozon; Haldimann, Torquato, Brace; Wieser, Hess, Bleiker; Oana, Burkhalter, Braus; Sluka. – Bemerkungen: GCK Lions ohne Riedi, Benson, Arnicans, Rautiainen und Zimmermann. EHCW ohne Sigg (verletzt) sowie Mathis (krank), Wegmann, Krayem, Oejdemark, Schwegler und Sandro Meier (abwesend). 18. Pfostenschuss Torquato.