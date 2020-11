1:3-Niederlage gegen Thurgau – Der EHCW erlebt einen trüben Nachmittag Die Winterthurer unterliegen im dritten Derby gegen die Thurgauer zum dritten Mal, weil sie die Versäumnisse aus dem ersten Abschnitt nicht mehr korrigieren können. Urs Kindhauser

Zack Torquato (links) traf erst 107 Sekunden vor Schluss zum 1:3 für den EHCW. Foto: Heinz Diener

Es gibt Tage, an denen läuft es einfach nicht. Das muss am Sonntagnachmittag Riley Brace gedacht haben, der Topskorer des EHCW und der Swiss League, nach dem 1:3 seines Teams gegen Thurgau. In der letzten Spielminute, als die Winterthurer ohne Torhüter nochmals herankommen wollten, brach ihm beim Schussversuch der Stock. Am Ende des Mitteldrittels wurde Brace alleine vor Thurgaus Goalie Nicola Aeberhardt gefoult, doch ein Pfiff der Schiedsrichter blieb aus. Dabei hatten sie ein paar Minuten vorher noch einen Penalty für Thurgau gegeben (mit dem Brandon Hagel an EHCW-Goalie Daniel Guntern scheiterte) und es hätte sich wohl niemand beklagt, hätten sie auch diesmal gepfiffen.