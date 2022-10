Unnötige 1:3-Niederlage – Der EHCW erwacht in Sierre zu spät Zwei ordentliche Drittel reichen den Winterthurern gegen Sierre nicht zum Sieg. Wegen einer Schwächephase verlieren sie im Wallis 1:3. red

Auch in Sierre stark: EHCW-Goalie Timur Schijanow wurde zu vielen Grosstaten gezwungen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Ein Team wie der EHC Winterthur muss 60 Minuten lang eine Topleistung bringen, wenn es in der Swiss League bestehen will. Das war in Sierre nicht der Fall. Die Winterthurer begannen zwar gut, trotzdem lagen sie nach dem ersten Abschnitt 0:1 im Rückstand. Das zweite Drittel war wie so oft beim EHCW das schwächste. Sierre erhöhte da auf 3:0, es hätte auch 6:0 heissen können. EHCW-Torhüter Timur Schijanow verhinderte ein höheres Resultat mit zahlreichen «Big Saves». Weil Alexis Valenza mit einem Ablenker kurz vor Drittelsende auf 1:3 verkürzte, konnten die Winterthurer sogar wieder auf Punkte hoffen.