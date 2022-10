2:5 gegen GCK Lions – Der EHCW fällt zurück ins alte Fahrwasser Wie schon oft in dieser Saison kostet die Winterthurer ein schlechtes Drittel ein besseres Resultat. Deshalb verlieren sie bei den GCK Lions 2:5. Urs Kindhauser

EHCW-Captain Anthony Staiger verkürzte mit einem Powerplay-Tor auf 2:4. Foto: Madeleine Schoder

Wenn man in alte Gewohnheiten verfällt, ist das selten eine gute Sache. Wobei für den EHCW eine Ausnahme gemacht werden könnte. Denn auf die schwächste Saisonleistung beim 1:6 am Freitag gegen Aufsteiger Basel liessen die Winterthurer auf der Kunsteisbahn in Oerlikon gegen die GCK Lions einen Auftritt folgen, bei dem zumindest das zweite und das dritte Drittel wieder so waren, wie man es von ihnen in den Partien vor dem Freitag gewohnt gewesen war: Sie spielten aufsässig und unangenehm für den Gegner. Doch wie so oft schon brachten sie es nicht fertig, das über die ganzen 60 Minuten zu tun. Deshalb handelten sie sich im ersten Drittel einen 1:4-Rückstand ein, der sich nicht mehr korrigieren liess. Der EHCW war also wieder im alten Fahrwasser.