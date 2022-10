Nach dem Leader auch den Zweiten geschlagen – Der EHCW feiert einen spektakulären Sieg Der EHC Winterthur sorgt in der Swiss League für Furore. Am Freitag bezwang er nach Leader Olten auch den Tabellenzweiten Langenthal mit 3:1. Urs Kindhauser , Enzo Lopardo (Fotos)

Ein Tor, zwei Assists: Matt Wilkins spielt so gut wie noch nie, seit er in Winterthur ist. Foto: Enzo Lopardo

Der EHCW sorgt für Schlagzeilen: neben dem Eis, weil aus finanziellen Gründen die Zukunft in der Swiss League infrage gestellt ist. Und auf dem Eis, indem er sich davon nichts anmerken lässt und auch Spitzenteams stolpern lässt. Vor zehn Tagen war der klare Swiss-League-Leader Olten mit einer 2:4-Niederlage aus Winterthur heimgereist. Nun musste sich mit dem SC Langenthal der bisher sehr erfolgreiche Tabellenzweite in der Deutweghalle 1:3 geschlagen geben. Mit diesem Sieg schlossen die Winterthurer überdies eine historische Lücke. Sie spielen nun schon die achte Saison in der Swiss League. Aber Langenthal haben sie zuhause noch nie geschlagen. Erst im 16. Anlauf klappte dieses Unterfangen.