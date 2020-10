Drei Eishockeyspiele abgesagt – Der EHCW ist in Quarantäne Weil am späten Montagabend zwei Spieler des EHC Winterthur ein positives Ergebnis nach einem Covid-19-Test erhalten haben, hat der kantonsärztliche Dienst das ganze Team und den Staff unter Quarantäne gestellt. Urs Kindhauser

Gegen Sierre hat der EHCW im März vor leeren Rängen spielen müssen. Jetzt fallen die nächsten drei Spiele ganz aus. Foto: Enzo Lopardo

Am Montagnachmittag ist beim EHC Winterthur noch alles normal: Das Team bereitet sich auf den Match in Siders vor. Die Winterthurer wären am Dienstag ins Wallis zum Leader der Swiss League gereist, nach zwei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen im Gepäck. Dann aber werden zwei Spieler des EHCW positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Der kantonsärztliche Dienst stellt deshalb die ganze Winterthurer Mannschaft inklusive Teamstaff unter Quarantäne.

Das heisst im Moment: Die Spiele des EHCW am Dienstag in Siders, am kommenden Freitag zu Hause gegen Ajoie und am Dienstag nächster Woche in Biasca gegen die Ticino Rockets werden verschoben. Es ist möglich, dass noch weitere Partien von einer Verschiebung betroffen sind. Als Nächstes stünde das Heimspiel am Donnerstag, 29. Oktober, gegen Langenthal zur Debatte. Ob dieses wie geplant stattfinden wird oder nicht, ist davon abhängig, ab wann die Quarantäne-Tage genau gezählt werden, und natürlich auch davon, ob noch weitere Spieler erkranken und die Quarantäne verlängert werden muss.