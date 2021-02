4:3-Erfolg in Biasca – Der EHCW korrigiert einen Fehlstart Trotz eines 0:3-Rückstands feiern die Winterthurer in Biasca mit 4:3 den dritten Sieg in Folge. Urs Kindhauser

Nico Engeler verkürzte mit seinem ersten Saisontor auf 2:3. Foto: Enzo Lopardo

Das hats schon lange nicht mehr gegeben, jedenfalls nicht in dieser Saison: Der EHCW gewann zum dritten Mal hintereinander. Auf ein 5:3 gegen die GCK Lions und ein 4:2 in La Chaux-de-Fonds folgte ein 4:3 in Biasca gegen die Ticino Rockets, und das trotz eines 0:3-Rückstands nach 22 Minuten. Matchwinner des EHCW war Tim Wieser mit zwei Toren im Schlussdrittel.

Ticino Rockets – EHC Winterthur 3:4 Infos einblenden (2:0, 1:2, 0:2). – Biascarena. – SR Castelli/Potocan; Gurtner/Baumgartner. – Tore: 6. (5:06) Kasslatter (Misani) 1:0. 6. (5:14) Vedova 2:0. 22. Bionda (Romanenghi/Ausschluss Puide) 3:0. 33. Haldimann (Raggi) 3:1. 37. Engeler 3:2. 45. Wieser (Brace) 3:3. 53. Wieser (Hess, Brace/Ausschluss Werder) 3:4. – Strafen: 3-mal 2 gegen die Rockets, 6-mal 2 gegen den EHCW. –Rockets: Fadani (46. Bernasconi); Del Ponte, Fontana; Buchli, Hänggi; Matewa, Franzoni; Anex; Vedowa, Romanenghi, Bionda; Deluca, Anthony Neuenschwander, Lauper; Werder, Schwab, Lutz; Traber, Kasslatter, Misani. – EHCW: Guntern; Birchler, Steinauer; Raggi, Pozzorini; Sigg, Engeler; Haldimann, Hess, Bozon; Fuss, Wieser, Brace; Puide, Allevi, Braus; Bachofner, Krayem, Bleiker; Sluka. – Bemerkungen: EHCW ohne Oana, Torquato, Burkhalter (verletzt), Küng, Gianola, Hunziker, Lekic (überzählig), Stettler (Langnau), Arnold (Lausanne), sowie Mathis (abwesend). Joel Messerli Ersatzgoalie. Ticino Rockets gemäss Matchblatt ohne 27 (!) Spieler. 11. Lattenschuss Puide. 59. Pfostenschuss Puide. 47. Bernasconi hält Penalty von Brace. 58:05 Timeout EHCW. 58:45 Timout Rockets. Rockets ab 58:21 ohne Goalie.