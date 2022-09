Nachlässig in der eigenen Zone – Der EHCW lässt in Visp zu viel zu Die Winterthurer müssen sich beim Favoriten Visp 3:6 geschlagen geben, obwohl durchaus etwas zu holen gewesen wäre. Urs Kindhauser

Zwei Tore von Nelson Chiquet reichten dem EHCW nicht zu einem Punkt. Foto: Madeleine Schoder

In einem gewissem Sinn gleichen sich die Spiele des EHC Winterthur, zumindest die bisher vier, die er verloren hat. Jedes Mal war das zwar gegen ein klar favorisiertes Team der Fall. Doch jedes Mal gab ein einziges Drittel den Ausschlag: in Langenthal das zweite, in Olten das erste, gegen La Chaux-de-Fonds das erste und am Dienstag, bei der 3:6-Niederlage in Visp, wieder das zweite. Dieses endete mit 1:4, was schliesslich die Differenz in diesem Match ausmachte.