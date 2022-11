4:5-Niederlage gegen Aufsteiger – Der EHCW liefert gegen Basel wieder nicht Mit dem fast schon letzten Aufgebot stemmt sich der EHC Winterthur bis zum Schluss gegen die 4:5-Niederlage gegen Basel. Eingeleitet worden ist diese aber mit einem schwachen Start. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Fotos)

Im erst zweiten Spiel für ihn in dieser Saison bereits Doppeltorschütze für den EHCW: Jan Zwissler Foto: Madeleine Schoder

Es gibt Spiele, in denen man liefern muss. Für den EHC Winterthur sind das diejenigen gegen die direkten Gegner im Kampf um die Teilnahme am Playoff. Am Samstag hatten die Winterthurer die Chance, mit einem Sieg im direkten Duell an Basel vorbeizuziehen und auf Rang 8 vorzustossen. Sie wurde vergeben mit einer 4:5-Niederlage und einer Leistung, die vor allem zu Beginn nicht so gut war als in den meisten anderen Spielen der letzten Wochen. Aber auch nicht so schlecht wie beim 1:6 gegen denselben Gegner Ende September. Trotzdem: Der EHCW lieferte nicht.