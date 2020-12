Sieg nach acht Niederlagen – Der EHCW macht sich selber ein Weihnachtsgeschenk Die Winterthurer beenden ihre Durststrecke mit einem 4:3-Erfolg nach Penaltyschiessen gegen Visp. Urs Kindhauser

Rihards Puide (oben) leitete mit dem 1:2 den Umschwung ein. Foto: Heinz Diener

Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen für die beiden Mannschaften nicht sein können: Hier der EHCW, der am Tag vorher noch in Langenthal gespielt und mit 1:4 die achte Niederlage in Serie kassiert hatte. Da die Visper, die zehn Tage lang nicht mehr zum Einsatz gekommen und von Samstag bis Dienstag kurz in Quarantäne waren. Und die auf Mark Van Guilder und Troy Josephs verzichten mussten. Gemäss «Walliser Bote» gehören die beiden Kanadier zu den am Wochenende positiv getesteten Spielern. Den längeren Atem aber hatten nicht die ausgeruhteren Walliser, sondern die Winterthurer, die ab Spielhälfte immer mehr aufdrehten, aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung machten und sich im Penaltyschiessen durchsetzten. Zweimal Riley Brace und Rihards Puide trafen da, auf Visper Seite nur Melvin Merola und Fabian Haberstich.