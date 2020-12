Im Derby gegen Kloten – Der EHCW muss eine Antwort geben Drei Tage nach der 1:10-Heimniederlage gegen Ajoie müssen die Winterthurer zeigen, dass sie es besser können. Allerdings empfangen sie mit dem EHC Kloten den aktuellen Leader der Swiss League. Urs Kindhauser

Von EHCW-Captain Zack Torquato und seinem Team wird gegen Kloten eine Reaktion erwartet auf das 1:10-Debakel gegen Ajoie. Foto: Enzo Lopardo

Sechsmal in dieser Saison heisst es EHCW gegen Kloten. Denn die beiden Teams wurden einander auch für die beiden sogenannten «Solidaritätsspiele» zugelost, die über die regulären 44 Runden der Qualifikation hinaus ausgetragen werden. In normalen Zeiten würde sich zumindest der Kassier in Winterthur über ein zusätzliches zuschauerträchtiges Heimspiel freuen. Doch bis auf weiteres fallen Zuschauereinnahmen bekanntlich weg. Bleibt das Sportliche, und da sind die Verhältnisse ziemlich klar. Seit Kloten aus der National League abgestiegen ist, hat es den EHCW in elf von zwölf Begegnungen geschlagen.