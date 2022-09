Viele gute Momente reichen nicht – Der EHCW muss lernen zu gewinnen Die Winterthurer haben gegen La Chaux-de-Fonds viele Chancen, unterliegen dem Spitzenteam aber 3:7. Das Problem liegt in der eigenen Zone. Urs Kindhauser

Eine von vielen Chancen des EHCW: Gianluca Barbei bringt den Puck nicht an Chaux-de-Fonds-Goalie Hugo Cerviño vorbei. Foto: Madeleine Schoder

1:5 in Langenthal, 1:4 in Olten und nun 3:7 zu Hause gegen La Chaux-de-Fonds: Der EHCW hat viel Lehrgeld bezahlt gegen drei Mannschaften, die nach vier Runden alle in den ersten vier Rängen platziert sind. Das ist keine Schande für das junge Team von Trainer Teppo Kivelä. Nur: Gegen alle drei Spitzenteams wäre mehr möglich gewesen. Zumindest engere Spiele. Positiv ist: Die Winterthurer kreierten gegen eine Mannschaft vom Schlage La Chaux-de-Fonds’ so viele Chancen wie selten in den vergangenen Jahren. Aber Kivelä musste feststellen: «Wir liessen die Gegentore zu einem sehr billigen Preis zu. Wir müssen lernen, wie man in gewissen Momenten ‹Winning Hockey› spielt.»