6:4-Sieg in La Chaux-de-Fonds – Der EHCW nähert sich der Meisterschaftsform Nach dem Erfolg gegen Dübendorf aus der Mysports League hat der EHC Winterthur in der Vorbereitung erstmals gegen ein Team aus der Swiss League gewonnen: 6:4 gegen La Chaux-de-Fonds, das allerdings ohne seine Ausländer spielte. uk

Matt Wilkins (rechts) erzielte in La Chaux-de-Fonds das Tor zum 5:2. Foto: Madeleine Schoder/Archiv

Je länger die Vorbereitung dauert, desto besser kommt der EHCW in Fahrt: Der Sieg in La Chaux-de-Fonds war der zweite in Folge nach dem 5:4 gegen Dübendorf, das nach dem Ausgleich kurz vor Schluss erst in der Verlängerung zustande gekommen war. Das Resultat alleine zeigt schon, dass der EHCW Fortschritte macht. Auch wenn man einschränken muss, dass La Chaux-de-Fonds ohne seine Ausländer auskommen musste: Mathias Trettenes und Sondre Olden bestreiten mit Norwegen die Olympiaqualifikation, ebenso Stefan Ulmer mit Österreich. Aber das weitgehend neu formierte La Chaux-de-Fonds verfügte noch über ein paar andere Spieler, die natürlich höher als diejenigen Dübendorfs einzustufen sind.