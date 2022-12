Grundsatzentscheid gefallen – Der EHCW plant für die Swiss League Trotz finanziellen Engpässen wollen die Winterthurer in der zweithöchsten Liga der zweitwichtigsten Schweizer Mannschaftssportart bleiben. Urs Kindhauser

EHCW gegen Thurgau: Derbys wie am letzten Dienstag soll es auch nächste Saison geben. Hier behauptet der Winterthurer Gianluca Barbei den Puck gegen den Thurgauer Patrick Parati.

Die erste Mannschaft des EHC Winterthur soll auch künftig in der Swiss League spielen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Ein entsprechender Beschluss sei im Verwaltungsrat einstimmig gefallen. «Der EHC Winterthur bekennt sich zur Swiss League, da er sich als optimales Bindeglied zwischen Nachwuchs- und Profi-Eishockey sieht», begründete der Verwaltungsrat die Entscheidung.

Offen seien allerdings noch zwei «externe Entscheide», die im Januar gefällt werden. Sollten diese wider Erwarten negativ ausfallen, werde der gefällte Beschluss nochmals eingehend geprüft.

Beim EHCW war eine weitere Zukunft in der zweithöchsten Schweizer Liga seit Sommer infrage gestellt worden, seit die Ligavermarktung der Swiss League missraten ist. Dadurch fehlen dem Club gut 400’000 Franken in der Kasse, was ein erhebliches Defizit für die laufende Saison erwarten lässt. Auch sportlich läuft es nicht wie gewünscht. Die Mannschaft liegt nur auf dem 9. Platz, satte 22 Punkte hinter den Playoff-Rängen, ebenso viel wie in fast allen vorangegangenen Saisons in der Swiss League auch. Mit dem SC Langenthal hat ausserdem ein Traditionsclub der Swiss League bereits angekündigt, ab nächster Saison nur noch in der Myhockey League, auf Amateurstufe also, spielen zu wollen.

Letzte Woche hatten der Schweizer Verband (SIHF) und die National League den gefährdeten Clubs in der Swiss League, wie der EHCW einer ist, Hoffnung gemacht. Der SIHF und die unabhängige National League gaben ein klares Commitment zur Swiss League ab, die es als zweite Profi-Liga brauche. Das heisst: Es wurde anerkannt, dass die Swiss League Unterstützung benötigt. Wie die genau ausfällt, soll bis Mitte Januar ausgearbeitet werden. Das dürfte einer der «externen Entscheide» sein, den sich der EHCW noch vorbehalten will.

