Trotz hohem Verlust – Der EHC Winterthur rüstet auf In der Kasse des EHCW tat sich letzte Saison ein Loch von über 350’000 Franken auf. Trotzdem wird das Budget für die kommende Spielzeit markant erhöht. Denn es braucht mehr Geld, um in der Swiss League zu bestehen. Urs Kindhauser

Rolf Löhrer, Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär, investiert in die Zukunft des EHCW. Foto: Urs Kindhauser

Jahrelang ist der EHCW finanziell einigermassen durchgekommen. Nach Rückschlägen in den ersten beiden Nationalliga-B-Saisons 2016 und 2017 wurde auf tiefem Niveau mehr oder weniger ausgeglichen gewirtschaftet. Für die finanzielle Bescheidenheit wurde der Preis auf dem Eis bezahlt: Rang 8 und damit die Teilnahme am Playoff rückte meist schon früh in weite Ferne. Letzte Saison nun ging auch die Rechnung nicht mehr auf. Das Minus in der Kasse betrug bei Einnahmen von rund 1,5 Millionen Franken 353’752 Franken. Der Verlust wäre noch weit höher gewesen, hätte Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär Rolf Löhrer nicht 400’000 Franken aus der eigenen Tasche eingeschossen. Dies wurde am Mittwoch an der Aktionärsversammlung der EHC Winterthur Sport AG bekannt gegeben.