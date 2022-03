0:3 gegen Langenthal – Der EHCW schlägt sich selber Die Winterthurer bringen gegen Langenthal vorne nichts zustande und hinten machen sie grobe Fehler. Deshalb verlieren sie 0:3. Urs Kindhauser

Auch für EHCW-Topskorer Mathieu Pompei gabs gegen Langenthal kein Durchkommen. Foto: Roger Hofstetter

So hatte man sich das beim EHCW nicht vorgestellt: Das Team von Teppo Kivelä konnte nicht an die gute Leistung vom Match gegen Kloten anknüpfen und verlor zwei Tage später gegen Langenthal 0:3. Die Vorentscheidung fiel im Mitteldrittel, als die Oberaargauer mit zwei Toren innert 32 Sekunden 2:0 in Führung gingen. Timothy Coffman machte mit dem 3:0 in der 52. Minute früh alles klar.