0:3 gegen Thurgau – Der EHCW schwächelt in Unterzahl Zum Saisonauftakt in der Swiss League unterlagen die Winterthurer dem HC Thurgau im Derby 0:3. Vor nur gut 500 Zuschauern erzielte der Gast alle drei Tore im Powerplay. Urs Kindhauser

Er kam einem EHCW-Tor am nächsten: Mathieu Pompei (rechts, im Duell mit Fabio Hollenstein). Foto: Madeleine Schoder

So hatte man sich den Saisonstart beim EHCW nicht vorgestellt. Zwar war das Team von Trainer Teppo Kivelä am deutlich höher eingestuften HC Thurgau ziemlich lange dran, aber halt doch nie ganz. Am Ende entsprach das Resultat aber den Spielanteilen. Denn das Verhältnis der Schüsse aufs Tor lautete 37:14 zugunsten der Thurgauer. Wohl war nicht jeder dieser Schüsse gefährlich. Die Zahl widerspiegelt jedoch die Verhältnisse auf dem Eis.