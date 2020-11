Vertrag mit Kivelä verlängert – Der EHCW setzt früh ein Zeichen Die Winterthurer haben den Vertrag mit Trainer Teppo Kivelä um ein Jahr verlängert. Das sorgt für Ruhe in der Trainerfrage. Das Team muss sich aber weiter steigern. Urs Kindhauser

Teppo Kivelä und der EHCW haben ihren Vertrag bis Ende Saison 2021/22 verlängert Foto: Heinz Diener

Lange hat es nicht gedauert, bis der EHC Winterthur Nägel mit Köpfen gemacht hat: Ende Juli dieses Jahres ist Teppo Kivelä nach Winterthur gekommen, um den Job als neuer Cheftrainer anzutreten. Diese Woche, schon Mitte November also, hat der Club den zunächst bis 2021 abgeschlossenen Vertrag mit dem 53-jährigen Finnen bereits um eine weitere Saison verlängert. «Kivelä passt mit seiner Arbeit und der Förderung von jungen Spielern hervorragend zur neuen Ausrichtung des EHC Winterthur», schreibt der EHCW in einer Medienmitteilung. Dass es so gekommen ist, ist gleichermassen logisch und ein Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung. Denn Kivelä hat den Verwaltungsrat und Sportchef Urban Leimbacher mit seiner Arbeit überzeugt: Davon, was ihm wichtig ist, und davon, wie man es erreicht.