2:5 gegen Sierre – Der EHCW spielt zu lange zu ängstlich Die Winterthurer trauen sich gegen Sierre erst im letzten Drittel genug zu, um die Walliser in Bedrängnis zu bringen. Da war die 2:5-Niederlage aber nicht mehr zu vermeiden. Urs Kindhauser

Gaëtan Jobin (Mitte) kann sich nicht gegen Sierres Abwehr durchsetzen. Foto: Roger Hofstetter

Nach 18 Sekunden des letzten Abschnitts brachte Captain Anthony Staiger den EHCW auf 2:4 heran. Es keimte die Hoffnung auf, diesen schon verloren geglaubten Match doch noch zu kehren. Virgile Thévoz hatte kurz darauf die Möglichkeit zum 3:4, zog aber einen Pass vor, der nicht ankam, statt selber abzuschliessen. Die Walliser waren derart in Schwierigkeiten, dass ihr Trainer Yves Saurault in der 45. Minute sein Timeout nahm. Das wirkte einigermassen. Zwar blieb der EHCW am Drücker. Doch ein Tor für das Heimteam fiel nicht mehr, stattdessen traf Arnaud Montandon kurz vor Schluss zum 5:2 ins leere Winterthurer Gehäuse.

EHC Winterthur – HC Sierre 2:5 Infos einblenden (1:2, 0:2, 1:1). – Deutweg. – 590 Zuschauer. – SR Massy/Gerber; Humair/Francey. – Tore: 2. Dolana (Arnaud Montandon) 0:1. 15. Casserini (Castonguay, Maxime Montandon) 0:2. 18. Ramel (Thévoz) 1:2. 24. Castonguay (Bougro, Vouardoux) 1:3. 35. Maxime Montandon (Reynaud, Fellay) 1:4. 41 (40:18) Staiger (Hofstetter, Jobin) 2:4. 60. (59:34) Arnaud Montandon (Bougro, Meyrat; ins leere Tor) 2:5. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen den EHCW, 2-mal 2 gegen Sierre. – EHCW: Schijanow; Deussen, Steiner; Bartholet, Thévoz; Hunziker, Törmänen; Flütsch; Staiger, Hofstetter, Jobin; Lekic, Coatta, Barbei; Haldimann, Garessus, Ramel; Orlov, Valenza, Beglieri; Ren. – Sierre: Giovannini; Maxime Montandon, Casserini; Maret, Berthoud; Dozin, Meyrat; Vouardoux, Brantschen; Dolana, Arnaud Montandon, Volejnicek; Castonguay, Bougro, Bernazzi; Riat, Bonvin, Heinimann; Reynaud, Fellay, Perrenoud. – Bemerkungen: EHCW ohne Chiquet, Riesen, Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt), Wilkins (gesperrt), Van Pottelberghe, Galley , Posch, Rubin, Guignard, Greuter (überzählig). Visp ohne Perron (verletzt). 45. Timeout Sierre. 59. Timeout EHCW. EHCW von 57:32 bis 59:34 ohne Goalie, mit sechstem Feldspieler.

«Ich bin enttäuscht davon, wie wir in den ersten beiden Dritteln gearbeitet haben.» EHCW-Trainer Teppo Kivelä

«Mit dem letzten Drittel bin ich zufrieden. Da haben wir alles versucht», sagte EHCW-Trainer Teppo Kivelä. «Aber ich bin enttäuscht davon, wie wir in den ersten beiden Dritteln gearbeitet haben. Wir waren zu ängstlich, um so zu spielen, wie wir spielen müssten.» Seine Spieler hätten sich zu wenig herangetraut an die grossen Walliser wie die Montandon-Brüder Arnaud und Maxime, die bei fast allen Treffern ihres Teams ihre Stöcke im Spiel hatten. Im ersten Drittel war der EHCW mit einem 1:2-Rückstand noch gut bedient. Die Walliser hatten Chancen für eine höhere Führung. Stattdessen brachte Mischa Ramel das Heimteam von 0:2 auf 1:2 heran, indem er einen Abpraller verwertete.

Im zweiten Abschnitt wurde der EHCW komplett dominiert. Sierre zog auf 4:1 davon, beide Tore fielen nach Druckphasen, in denen die Winterthurer die Übersicht verloren. Ärgerlich war vor allem das 1:3, als der Kanadier Eric Castonguay am entfernten Pfosten komplett vergessen wurde und vom ebenfalls unbedrängten Benjamin Bougro in aller Seelenruhe angespielt werden konnte. «Ein Juniorenfehler», kommentierte das Kivelä.

Die drei Probleme des EHCW

Der Finne ortete drei grundsätzliche Probleme, die sein Team hat. «Erstens haben wir Mühe, uns unter Druck mit einem guten ersten Pass aus der eigenen Zone zu lösen. Zweitens fällt es uns schwer, in der eigenen Zone diejenigen Spieler des Gegners zu kontrollieren, die den Puck nicht haben. Und drittens bringen wir im Angriff die Scheibe von der blauen Linie nicht bis zum Tor. Meistens ist ein Stock oder ein Bein eines Gegners dazwischen.»

Nur: Diese Probleme hat der EHCW schon die ganze Saison. Deshalb gewinnt er solche Spiele nicht. Basel und Sierre belegen in der Swiss League die Plätze 7 und 8. Aus zehn Spielen gegen diese beiden Teams hat der EHCW nur einen von 30 möglichen Punkten geholt. Die anderen 29 Punkte gingen an die Gegner. Da erklärt sich der riesige Rückstand von 31 und mehr Punkten auf die Playoff-Plätze fast von selbst.

Dabei war das 2:5 gegen Sierre auch eine Art Erklärstück dafür, wie so ein Rückstand zustande kommt: Die Unterschiede sind in einem einzelnen Spiel meistens nicht allzu gross. Zusammengezählt aber macht jedes Mal ein bisschen eben doch viel aus. So war es aucham Samstag: Sierre war nicht viel besser, aber in jeder Beziehung ein bisschen. Ein Beispiel dafür war das 1:0: Der Winterthurer Gaëtan Jobin scheiterte alleine vor Sierres Goalie Remo Giovannini, im Gegenzug traf Tomas Dolana aus der fast exakt gleichen Position für die Walliser.

Dabei waren diese mit einer Negativserie von sechs Niederlagen angereist. Das verwunderte nicht angesichts der vielen Fehler, die sie machten. Doch der EHCW konnte sie nicht ausnutzen. Wohl auch, weil mit Matt Wilkins der wichtigste Spieler wegen einer Sperre nochmals fehlte. An einer Verpflichtung des Winterthurer Kanadiers fürs Playoff sind die Walliser übrigens interessiert, wie ein paar andere Klubs auch. Am Dienstag in Weinfelden aber wird Wilkins wieder für den EHCW auflaufen.

