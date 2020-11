Winterthurer 3:0-Erfolg – Der EHCW steckt eine Klatsche souverän weg Mit einem Sieg gegen die Ticino Rockets reagieren die Winterthurer auf das 0:9 gegen Kloten. Urs Kindhauser

Von den Ticino Rockets nicht zu stoppen: Doppeltorschütze Riley Brace. Archivfoto: Madeleine Schoder

Zehn Tage Quarantäne, der Cheftrainer immer noch krank, 0:9 gegen Kloten: Das sind Momente, in denen eine Mannschaft in eine Negativspirale geraten kann. Der EHCW aber steckt all das weg und reagiert auf die Klatsche im Derby mit einer engagierten Leistung, die in Biasca mit einem 3:0-Sieg gegen die Ticino Rockets belohnt wird. Es ist eine starke Leistung der ganzen Mannschaft, aus der zwei Spieler herausragen: Goalie Marco Mathis, gegen Kloten nach 24 Minuten und vier Gegentreffern ausgewechselt, hält seinen Vorderleuten den Rücken frei. Und Topskorer Riley Brace lenkt den Match in die richtige Bahn, indem er seine ersten beiden Chancen zu zwei Toren nützt.