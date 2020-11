Olten, Kloten und Thurgau – Der EHCW steht vor einer harten Woche Nach zwei Siegen in Folge treffen die Winterthurer auf drei der besten Teams der Swiss League, zuerst auf den EHC Olten. Urs Kindhauser

Daniel Guntern wird im Tor des EHCW auch gegen Olten gefordert sein. Foto: Madeleine Schoder

Der EHC Winterthur empfängt am Dienstag Olten, am Freitag spielt er beim Aufstiegsfavoriten Kloten und am Sonntag kommt der klare Leader Thurgau in die Zielbau-Arena. Es ist also eine harte Woche für das Team von Trainer Teppo Kivelä. Aber: Das Selbstvertrauen ist nach den Siegen gegen die GCK Lions und Visp gross. Zudem sind alle Schlüsselspieler präsent. Im Tor wird Daniel Guntern den rekonvaleszenten Marco Mathis weiterhin vertreten. Und Lausanne plant, seinen Verteidiger Victor Oejdemark auch für die nächsten Partien an den EHCW abzustellen. Oejdemark war am Sonntag Doppeltorschütze gegen Visp.

Von den drei Gegnern dieser Woche ist der EHC Olten als Sechster nach Verlustpunkten am ehesten in Reichweite des EHCW. Man erinnert sich auch an manchen Match, in dem die Solothurner die Aufgabe gegen die Winterthurer nicht ernst genug nahmen und ab und zu auch dafür bestraft wurden. Genau diesen Eindruck hinterliess Olten auch in den ersten paar Spielen dieser Saison.

Eine Lektion, die wirkte

Jetzt scheint der Wind aber gedreht zu haben. Wie die «Solothurner Zeitung» berichtete, scheuchte Trainer Fredrik Söderström sein Team am Freitag, wenige Stunden nach der in letzter Minute eingehandelten 1:2-Niederlage gegen Langenthal, erbarmungslos über das Eis. Die Massnahme wirkte. Einen Tag später zeigte Olten in Sierre seine beste Saisonleistung und siegte 5:0.

Die Winterthurer können sich also auf einen «giftigen» Gegner gefasst machen. Es liegt an ihnen, die Oltner mit Widerstandskraft ins Zweifeln zu bringen. Gegen Visp ist dem EHCW genau das gelungen.