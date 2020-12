Zweimal gegen EVZ Academy – Der EHCW steht vor «Wochen der Wahrheit» Diesen Samstag und eine Woche darauf treffen die Winterthurer auswärts auf die EVZ Academy. Es sind wegweisende Spiele, auch im Kampf um Rang 10 der Swiss League. Urs Kindhauser

Gegen die EVZ Academy braucht der EHCW wieder Tore seines Topskorers Riley Brace (links, gegen Klotens Simon Kindschi). Foto: Madeleine Schode

18 Punkte aus 19 Spielen weist die EVZ Academy auf und sie liegt auf Rang 10. Einen Punkt weniger hat der EHCW auf dem Konto, aber auch ein Spiel weniger. Wenn diese beiden Mannschaften nun zweimal in Folge gegeneinander spielen, ist das also wichtig im Kampf um eben diesen 10. Platz. Denn der berechtigt zur Teilnahme am Pre-Playoff, während für den Elften und Zwölften der Swiss League die Saison nach der Qualifikation beendet ist. Zwar ist es noch nicht entscheidend, wie die beiden Partien an diesem und am nächsten Samstag ausgehen, dafür dauert die Qualifikation noch zu lange. Sie ist ja noch nicht einmal zur Hälfte gespielt. Aber die Ergebnisse sind für die beiden Teams doch wegweisend dafür, ob sie in den kommenden Wochen dagegen kämpfen, abgehängt zu werden, oder dafür, den Anschluss ans hintere Mittelfeld zu schaffen und die beiden letztplatzierten auf Distanz zu halten.