4:7-Niederlage in Sierre – Der EHCW stürmt ins Verderben Die Winterthurer beenden die Qualifikation mit einer 4:7-Niederlage in Sierre. Sie brauchen nun die Hilfe des EHC Visp, um auf einem Pre-Playoff-Platz zu bleiben. Urs Kindhauser

Aller Einsatz half nichts: Anthony Staiger kommte die Niederlage gegen Sierre nicht verhindern. Foto: Madeleine Schoder

Es war ein Offensivspektakel, das die knapp 1500 Zuschauer in der Patinoire de Graben von Sierre und dem EHCW geliefert bekamen. 35:32 Schüsse aufs Tore waren es am Ende zugunsten der Walliser, die dabei erwartungsgemäss treffsicherer waren als die eher torarmen Winterthurer. Diese schossen zwar so oft wie kaum je in dieser für sie nun abgeschlossenen Qualifikation. Ganz sicher hatten sie in keinem anderen Match soviele Grosschancen wie in diesem. Trotzdem verloren sie 4:7.