Vier Heimspiele in Serie – Der EHCW sucht neues Publikum Dem EHC Winterthur ist in den letzten Jahren ein erheblicher Teil des Publikums abhandengekommen. Mit einer Ticket-Aktion wird versucht, für die kommenden Heimspiele zu werben. Urs Kindhauser

Auf den Tribünen der Deutweghalle haben sich die Reihen gelichtet. Das Bild stammt zwar von einem Testspiel. Trotzdem will der EHCW dem Zuschauerschwund entgegenwirken. Foto: Roger Hofstetter

«Vier gewinnt» heisst die Aktion, mit welcher der EHC Winterthur in den nächsten zwölf Tagen neues und vielleicht auch ehemaliges Publikum in die Deutweghalle locken will. Für 44 Franken bekommt man je ein Ticket für die kommenden vier Heimspiele, das erste diesen Dienstag gegen Visp (siehe Box). Zu dieser ungewöhnlichen Folge von Heimspielen ist es gekommen, weil die ursprünglich auf kommenden Freitag angesetzte Auswärtspartie gegen Basel wegen der Swiss Indoors auf den Januar verschoben wurde.