Trotz 2:4-Niederlage – Der EHCW verlangt Leader Olten alles ab Wegen drei Gegentoren in Unterzahl im ersten Drittel verliert der EHCW gegen Olten 2:4. Es wäre mehr drin gewesen, hätten die Winterthurer ebenso gut Powerplay gespielt wie der Leader. Urs Kindhauser

Der EHCW wurde von Olten unter Druck gesetzt: Hier wehrt sich Billy Hunziker gegen Timo Haussener (rechts). Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der 5:1-Erfolg am letzten Samstag gegen die Ticino Rockets nach einer 19 Spiele langen Serie von Niederlagen hat den Spielern des EHC Winterthur offensichtlich Auftrieb gegeben. Sie zeigten auch gegen Leader Olten einen hervorragenden Match, dem nur die Krönung in Form eines Punktgewinns fehlte. Dabei war der EHCW im Schlussdrittel nur im Abschluss nicht gut genug, um mindestens noch auszugleichen.

EHC Winterthur – EHC Olten 2:4 Infos einblenden (1:3, 0:0, 1:1). – Deutweg. – 500 Zuschauer. – SR Fausel/Blasbalg; Micheli/Bachelut. – Tore: 12. (11:37) Ren (Staiger) 1:0. 13. (12:57) Scheidegger (Nunn/Ausschluss Lekic) 1:1. 15. (14:01) Horansky (Nunn/Ausschluss Ren) 1:2. 16. (15:53) Nunn (Collins/Ausschluss Lekic, weitere Strafe angezeigt) 1:3. 59. (58:41) Wilkins (Ramel) 2:3. 59. (58:51) Collins (Nunn, Hächler) 2:4. – Strafen: Je 6-mal 2 Minuten. – EHCW: Van Pottelberghe; Bartholet, Steiner; Thévoz, Hunziker; Deussen, Törmänen; Rubin; Staiger, Hofstetter, Jobin; Lekic, Coatta, Barbei; Haldimann, Wilkins, Ramel; Garessus, Beglieri, Ren; Valenza. – Olten: Zaetta; Antonietti, Scheidegger; Leeger, Schmuckli; Hächler, Bircher; Mosimann; Nunn, Collins, Horansky; Spiller, Kast, Sterchi; De Nisco, Haussener, Lhotak; Brüschweiler, Wyss, Hüsler. – Bemerkungen: EHCW ohne Chiquet, Riesen, Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt), Galley , Posch, Guignard, Greuter, Orlov (überzählig). Olten ohne Dal Pian, Maurer, Neukom, Nyffeler, Puide und Weder (verletzt), Oejdemark, Heughebaert, Rapuzzi, Schwinger, Hänggi (überzählig). EHCW im letzten Drittel ohne Hunziker. 56. Pfostenschuss Coatta. EHCW ab 58:27 ohne Torhüter, mit sechstem Feldspieler. 58:41 Timeout EHCW.

Ein wesentlicher Teil der Geschichte dieses Spiels trug sich zwischen 13. und 16. Minute zu, als Olten mit drei Powerplaytreffern aus einer 1:0-Führung des EHCW einen 1:3-Rückstand machte. Das unterstrich zwar die Tatsache, dass die Winterthurer knapp vor den Ticino Rockets das zweitschlechteste Team der Swiss League punkto Effizienz in Unterzahl sind. Trotzdem war es ärgerlich, wie es zu diesen Strafen kam.

Kurz den Kopf verloren

Der erste Fehler war, dass Gaetan Jobin an der Mittellinie die Scheibe verlor, als seine Teamkollegen wechselten. Prompt sprang einer zu viel aufs Feld, um die Situation auszubügeln. Joel Scheidegger erzielte im ersten Oltner Überzahlspiel das 1:1. Als nächster Winterthurer wanderte Jayson Ren auf die Strafbank, der Schütze des 1:0 für den EHCW. Nur 8 Sekunden dauerte es, bis EHCW-Goalie Joren van Pottelberghe ein zweites Mal geschlagen war. Danach war der Winterthurer Staff übereifrig mit einer Coach’s Challenge. Zwar nahm ein Oltner Van Pottelberghe beim 1:2 Stanislav Horanskys die Sicht, aber klar ausserhalb des Torraums. Das bedeutete die nächste Strafe für den EHCW und prompt schlug es durch Garry Nunn ein drittes Mal ein. Erst die unmittelbar darauf folgende vierte Strafe überstanden die Winterthurer ohne weiteren Schaden.

Das war noch nicht die Entscheidung in diesem Match zwischen dem Tabellenführer und dem Zweitletzten der Swiss League. Aber eine kurze Phase, in welcher der EHCW die Übersicht etwas verlor und sich dadurch einen Rückstand einhandelte, den er nicht mehr korrigieren konnte. Olten bemühte sich zwar im Mitteldrittel vehement, den Vorsprung auszubauen, scheiterte aber immer wieder an Van Pottelberghe, der in Winterthur seinen dritten Einsatz absolvierte.

Viele Kontermöglichkeiten

Allerdings waren die Winterthurer nicht nur in die eigene Zone engagiert. Es gelang ihnen immer wieder, den Leader mit schnellen Kontern zu überrumpeln. Nur waren die Entscheidungen vor dem Abschluss meistens nicht optimal. Das grösste Manko aber hatte der EHCW da, wo Olten die grösste Stärke hatte. Im Powerplay. Vom zweiten Drittel an konnte das Heimteam sechsmal in Überzahl spielen. Doch lange gelang gar nichts, und wenn, dann wurden die Chancen vergeben. Immerhin zeigten die vielen Powerplays, dass Olten seine Mühe hatte mit den schnellen Winterthurern.

Der emsige Sam Coatta, Beglieri, Barbei, Lekic und Wilkins hatten im Schlussdrittel das Anschlusstor zum 2:3 auf dem Stock, scheiterten aber meist am Oltner Goalie Gianluca Zaetta, der bester Mann seines Teams wurde. Erst 79 Sekunden vor Schluss konnte Wilkins verkürzen, mit sechs gegen fünf Feldspieler. Doch nur zehn Sekunden später erhöhte Oltens Topskorer Sean Collins wieder auf 4:2.

Der Wert eines guten Goalies

Ein neues Gesicht im Team des EHCW war Lilian Garessus, ein Flügel mit Vertrag bei Ajoie. Der 19-jährige Junioren-Nationalspieler hatte sich vor Saisonbeginn eine Schulterverletzung zugezogen und soll nun Spielpraxis sammeln. Bereits gut eingewöhnt hat sich Goalie Van Pottelberghe. Es wird bei seinem Stammclub Biel von Tag zu Tag entschieden, ob er für den EHCW spielt oder nicht. Man wusste am Dienstag also noch nicht, wer am Donnerstag beim Nachtragsspiel in Basel im Tor des EHCW steht.

Eines aber haben die Einsätze Van Pottelberghes in Winterthur bereits eindrücklich in Erinnerung gerufen: Ein guter Goalie ist zentral, um Erfolg zu haben. Das sollte man beim EHCW vor allem im Hinblick auf die nächste Saison bedenken.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

