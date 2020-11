2:6-Niederlage gegen Thurgau – Der EHCW verliert zum dritten Mal hintereinander Der HC Thurgau lässt den Winterthurern diesmal keine Chance auf Punkte und gewinnt das Derby 6:2. Mattia Hinterkircher ist mit vier Toren der Mann des Spiels. Urs Kindhauser

Timo Braus (rechts, gegen Bernhard Fechtig) brachte den EHCW 1:0 in Führung. Foto: Heinz Diener

Der EHCW hat sich in Weinfelden redlich bemüht. Doch was er dem 60 Minuten lang klar überlegenen HC Thurgau entgegensetzen konnte, war zu wenig, um diesen in Bedrängnis zu bringen. Ein Beinbruch ist das für die Winterthurer nicht. Denn Thurgau ist normalerweise ausser Reichweite, denn es ist Tabellenführer, vier Punkte jetzt vor dem in der Quarantäne weilenden Kloten, und selbst nach Verlustpunkten sind die Ostschweizer an den Topteams der Swiss League dran. Aber der EHCW muss aufpassen, dass er nicht in eine Negativspirale gerät, auch wenns nur eine «Krise der Resultate» sein sollte. Denn das 2:6 in der Güttingersreuti war die dritte Niederlage in Folge.