1:2-Niederlage in Visp – Der EHCW verpasst einen Coup nur knapp Nach zwei Spielen und der 1:2-Niederlage in Visp vom Samstag haben die Winterthurer zwar noch keinen Punkt auf dem Konto. Aber sie haben einen der grossen Favoriten der Swiss League in Schwierigkeiten gebracht. Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Damian Stettler hielt sein Team mit einer grossartigen Leistung im Spiel. Foto: Madeleine Schoder

Weniger als 24 Stunden nach der 0:3-Niederlage gegen Thurgau hatte der EHCW in Visp anzutreten – einen der designierten Bewerber auf den Meistertitel in der Swiss League und damit auf den Aufstieg. Die Visper werden nicht nur bedeutend stärker eingeschätzt als die Winterthurer. Sie hatten zudem den Vorteil, ausgeruht zu sein, denn sie waren am Freitag spielfrei gewesen. Man könnte also meinen, das sei ein Himmelfahrtskommando gewesen für den EHCW. Doch so wars nicht. Zwar war das Team von Trainer Teppo Kivelä wie schon gegen Thurgau die meiste Zeit in die Defensive gedrängt. Doch es wehrte sich gut organisiert und mit fast schon heroischem Kampfgeist. Deshalb rückte ein Punktgewinn in Griffweite.