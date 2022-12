Verstärkung für Winterthur – Der EHCW verpflichtet einen Amerikaner Sam Coatta soll dem EHC Winterthur in der letzten Phase der Saison in der Offensive helfen. Urs Kindhauser

Der 32-jährige Sam Coatta wird einer von nur wenigen Routiniers im Team des EHCW sein. Foto: PD

Zwar beträgt der Rückstand des EHC Winterthur auf das Playoff bereits 17 Punkte, und nur noch 17 Runden sind zu spielen. Aber die Winterthurer geben den Kampf noch nicht auf und sind auf dem Transfermarkt nochmals tätig geworden. Bis zum Ende der Saison wurde der 32-jährige US-Amerikaner Sam Coatta verpflichtet, der auf dem Flügel oder als Center eingesetzt werden kann.

«Wir haben nach einem Importspieler gesucht, der uns helfen kann und rasch integriert ist. Aber die Kosten müssen natürlich so niedrig wie möglich sein. Mit Sam haben wir diesen Mann nun gefunden», sagt EHCW-Sportchef Mario Antonelli. In dieser Saison war Coatta für die Moskitos Essen in der dritthöchsten deutschen Liga im Einsatz, allerdings nur fünf Wochen lang, ehe der Vertrag wegen der Anfrage aus Winterthur wieder aufgelöst wurde. In dieser Zeit kam Coatta auf vier Tore und vier Assists sowie eine Matchstrafe. Der Amerikaner spielt schon seit 2015 in Europa, meist in Norwegen und in der dritthöchsten schwedischen Liga, letzte Saison in Ungarn.

Coatta trainiert seit dieser Woche in Winterthur. «Er ist schnell und wendig», hat Sportchef Antonelli festgestellt. Wie er sich in der Swiss League macht, wird man ab Dienstag sehen, wenn der EHCW Langenthal empfängt. Ein Winterthurer dürfte dem Amerikaner schon Einiges darüber erzählt haben, wie es hier zu und her geht: Matt Wilkins spielte mit Coatta drei Saisons lang gemeinsam am Union College in Schenectady, New York, ehe Coatta nach Schweden wechselte.



Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

