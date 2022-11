4:5-Niederlage in Langenthal – Der EHCW verspielt das Momentum Die Winterthurer holen in Langenthal einen 2:4-Rückstand auf, haben Oberwasser und kassieren trotzdem postwendend das entscheidende Tor zum 4:5. Urs Kindhauser

Theo Beglieri erzielte mit dem 2:2 für den EHCW sein zweites Saisontor. Foto: Madeleine Schoder

Der EHCW verpasst in Langenthal eine gute Gelegenheit auf einen Sieg. Stattdessen verliert er 4:5 und büsst auch drei weitere Punkte auf Basel ein, das die GCK Lions 4:2 schlägt und damit schon neun Zähler Vorsprung hat, wobei die Winterthurer zwei Spiele weniger ausgetragen haben.

SC Langenthal – EHC Winterthur Infos einblenden (0:1, 3:1). – Schoren. – 1700 Zuschauer. – SR Erard/Massy; Gilles Wermeille/Steve Wermeille. – Tore: 13. Bartholet (Lekic) 0:1. 24. (23:27) Egle 1:1. 24. (23:48) Whitney (Fuss) 2:1. 25. (24:07) Beglieri (Barbei) 2:2. 38. Müller (Aeschbach, Egle) 3:2. 48. Liniger (Pienitz) 4:2. 50. (49:26) Ramel (Barbei, Steiner/Ausschluss Müller) 4:3. 51. (50:53) Zwissler (Jobin) 4:4. 52. (51:23) Whitney (Rehak) 5:4. Strafen: Langenthal: Rytz; Christen, Weber; Aeschbach, Müller; Pienitz, Meile; Moser, Higgins; Egle, Liniger, Küng; Whitney, Fuss, Rehak; Schaub, Füglister, Helfer; Wyss, Liechti. – EHCW: Schijanow; Bartholet, Schüpbach; Hunziker, Steiner; Thévoz, Törmänen; Rubin, Deussen; Lekic, Hofstetter, Jobin; Orlov, Beglieri, Barbei; Haldimann, Wilkins, Ramel: Posch, Valenza, Zwissler. – Bemerkungen: Langenthal ohne Wenger, Vögeli, Voegeli, Kämpf, Kläy, Hess, Kummer und Paupe (verletzt). EHCW ohne Chiquet, Engeler, Fröwis (verletzt), Greuter (Kloten U20) sowie sowie Staiger (gesperrt). Hofstetter fehlt in ersten zehn Minuten des zweiten Drittels wegen defektem Schlittschuh. 55. Vermeintliches Tor Langenthals aberkannt. 56:15 Timeout EHCW.

Der EHCW kommt in Langenthal gut ins Spiel, obwohl Captain Anthony Staiger doch nicht auflaufen konnte. Der Rekurs gegen seine provisorische Sperre ist abgelehnt worden. Die Winterthurer treffen auf einen Gegner, der eine lange Liste an Verletzten aufweist und nach zehn Niederlagen in den letzten zwölf Spielen sichtlich verunsichert ist. Gefährlich wirds für Goalie Timur Schijanow am ehesten noch, als er vom eigenen Verteidiger Virgile Thévoz unfreiwillig geprüft wird. Der EHCW-Goalie besteht den Test.

Den Faden verloren

So ist es nicht überraschend, dass die Winterthurer in Führung gehen. Dario Bartholet schiesst aus Distanz und ein Langenthaler lenkt den Puck ins eigene Tor. Das Problem des EHCW ist: Er müsste nach 20 Minuten höher als 1:0 führen. Kurz vor Drittelsende sind Orlov, Zwissler und Beglieri dem zweiten Treffer nahe, doch die Scheibe geht nicht über die Linie.

Im zweiten Drittel passiert das, was zu erwarten ist: Langenthal erhöht die Intensität. Prompt lassen sich die Winterthurer überrumpeln. Haralds Egle und Steven Whitney, die beiden Ausländer der Oberaargauer, machen aus dem 0:1-Rückstand innert 21 Sekunden eine 2:1-Führung. Doch auch Langenthal geht mit diesem Moment schlecht um. Weitere 19 Sekunden später stehts schon 2:2. Theo Beglieri ist der Torschütze, als die Winterthurer einen 3-1-Konter fahren können. Trotzdem findet der EHCW nicht richtig ins Spiel zurück. Die nächste Druckphase nutzt Langenthal zum 3:2 durch Captain Yves Müller.

Ärgerlicher Puckverlust

Der EHCW hätte diesen Match gewinnen können. Er ist im Schlussdrittel eigentlich am Drücker und lässt sich auch durch das 2:4 Laurin Linigers nicht aus dem Konzept bringen. Mischa Ramel und Jan Zwissler, der in seinem dritten Spiel der Saison sein drittes Tor erzielt, holen innert 41 Sekunden mit einem Doppelschlag auf 4:4 auf. Das Momentum liegt jetzt beim EHCW. Doch er verspielt es. Diesmal dauert es nur 16 Sekunden und Langenthal liegt wieder vorne. Whitney kann das 5:4 erzielen, weil Matt Wilkins im eigenen Drittel den Puck vertändelt.

Dabei bleibt es, obwohl EHCW-Trainer Teppo Kivelä schon 3:45 Minuten vor Schluss schon sein Timeout nimmt und Goalie Schijanow durch einen sechsten Feldspieler ersetzt. 40 Sekunden vor der Sirene vergibt Gaëtan Jobin die letzte grosse Ausgleichschance.

