Heimspiel gegen EVZ Academy – Der EHCW versucht den Restart Nach drei Wochen «Corona-Pause» treten die Winterthurer innert zwei Tagen zweimal an: zu Hause gegen die EVZ Academy und auswärts gegen Kloten. Urs Kindhauser

EHCW-Trainer Teppo Kivelä ist zufrieden damit, wie seine Spieler im Training arbeiten. Foto: Madeleine Schoder

Nach drei Wochen Corona-Pause nimmt der EHCW die Meisterschaft in der Swiss League wieder auf. Mit einer Doppelrunde, die ein Heimspiel am Freitag gegen die EVZ Academy und einen Auswärtsmatch am Samstag gegen Kloten beinhaltet. Benachteiligt sind die Winterthurer durch die Pause nicht. Denn nicht nur sie mussten den Spielbetrieb unterbrechen, sondern auch die meisten gegnerischen Teams. Der EHCW stand letztmals am 23. Dezember im Einsatz und verlor da gegen Thurgau 1:2 nach Verlängerung. In der Zeitspanne zwischen jenem Tag und dieser Woche sind in der ganzen Swiss League nur zwei Spiele ausgetragen worden. Die EVZ Academy hat ihren letzten Match noch zwei Tage vor dem EHCW bestritten.