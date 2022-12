0:6 im direkten Duell – Der EHCW wird von Basel abgehängt Die Winterthurer werden auch vom EHC Basel deklassiert und das bedeutet wohl: Mit dem Playoff wird es auch diese Saison nichts. Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Timur Schijanow hatte seine besten Szenen zu spät. Foto: Madeleine Schoder

Der EHCW knüpfte in Basel nahtlos an die vorangegangenen schwachen Leistungen an und verlor das so wichtige Duell im Kampf um Rang 8 gleich 0:6. Wie schon in den vorangegangenen Spielen fiel die Entscheidung früh, einmal mehr vielen gleich mehrere Gegentore in kürzester Zeit. Weil das gleichsam ein «Sechs-Punkte-Spiel» im Kampf um Rang 8 war, bedeutet das: Für die Winterthurer ist das Playoff in weite Ferne gerückt.