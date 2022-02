0:7 in La Chaux-de-Fonds – Der EHCW wird zusammengeschossen Der EHC Winterthur ist in La Chaux-de-Fonds von der ersten Minute an komplett überfordert und verliert zum zweiten Mal mit 0:7. Trotzdem bleiben die Chancen auf die Teilnahme am Pre-Playoff intakt. Urs Kindhauser

Viel zu oft alleine gelassen: EHCW-Goalie Gian-Marco Bamert. Foto: Marcel Bieri/Archiv

«Er schnürt den Doppelpack», heisst es im Jargon deutscher TV-Kommentatoren gerne, wenn einer zwei Tore schiesst. Doch was der EHC Winterthur in La Chaux-de-Fonds erleben musste, war eine ganz andere Dimension: Von einem «Fünferpack» war nur schon im ersten Drittel zu sprechen, am Ende war es eine 0:7-Niederlage. Sie entwickelte sich mit Ansage. Denn EHCW-Trainer Teppo Kivelä nahm sein Time-out schon nach gut vier Minuten, als der Schaden noch gar nicht angerichtet war und es noch 0:0 stand. Der Finne konnte die sich aufbauende Welle dadurch aber auch nicht umleiten. Bis zur 18. Minute kassierte sein Team fünf Treffer, die zwei entscheidenden zum 2:0 und zum 3:0 innert 18 Sekunden.