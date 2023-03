Traditionsbetrieb im Tösstal – Der Ehriker Beck hört auf – «es braucht frischen Wind» Hanna und Andreas Hofer vom Ehriker Beck geben ihre Filialen in Turbenthal und Russikon ab. In Russikon übernimmt die Bäckerei-Konditorei Vuaillat. Rafael Rohner

Hanna und Andreas Hofer im Januar 2020 bei Vorbereitungen für den Valentinstag. Archivfoto: Marc Dahinden

Den Ehriker Beck – ein beliebter Traditionsbetrieb – gibt es ab Ende Mai nicht mehr. Die Filiale in Turbenthal wird verkauft, jene in Russikon übergeben. Andreas Hofer klingt erleichtert, als er das bekannt gibt, und sagt: «Es ist alles noch ganz frisch, doch es fühlt sich richtig an. Man soll aufhören, wenn man zuoberst ist.»