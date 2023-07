Gastrokolumne Angerichtet – Der einzige Grieche in Winterthur überzeugt mit seinen Pommes Wer in Winterthur griechisch essen will, geht ins Oh My Greek im Hauptbahnhof. Hier gibt es gutes Fast Food, das für einen schnellen Zmittag aber eher teuer ist. Roger Meier

Im Oh My Greek im Hauptbahnhof Winterthur gibt es genug knusprige Pommes zum restlichen Fast Food. Bild: Roger Meier

Mit dem Oh My Greek gibt es in Winterthur seit 2021 wieder einen «Griechen». Keine Taverne mit traditioneller Küche zwar, aber einen Fast-Food-Stand. Immerhin. Den probieren wir aus.

Das Oh My Greek befindet sich in der Unterführung des Hauptbahnhofs, gegenüber vom Coop. Die griechischen Pitas lassen sich hier mit verschiedenen Zutaten, Saucen und Extras kombinieren. Es gibt sie nicht nur mit Fleisch, sondern auch mit veganem Gyros oder Halloumi, dem Grillkäse, der zwischen den Zähnen quietscht.

Genau, was der Kollege braucht. Er bestellt sich eine Pita mit Halloumi (14 Fr.) mit Tsatsiki und zusätzlichem Feta. Das kostet zwei Franken extra. Pommes, Tomaten und Zwiebeln sind in einer Pita immer Standard.

Dazu bestellen wir zwei Club-Sandwiches – eins mit Gyros vom Schwein, eins mit Huhn (je 23 Fr.). Das heisst: Fleisch, geschmolzener Käse, Tomaten, Zwiebeln und Cocktailsauce, eingeklemmt zwischen zwei runden Pitas. Kaum ein anderer «Grieche» bietet diese in Griechenland beliebte Variante in der Schweiz an. Zum Trinken gibt es 5 dl Mineralwasser, einen «Homemade Ice-Tea» mit Hibiskus und einen mit griechischen Bergkräutern (je 3.50 Fr.).

An einem Stehtisch in der Bahnhofunterführung zu essen, finden wir wenig ansprechend. Also setzen wir uns auf eine Steinbank vor dem Zentrum Neuwiesen.

Zum Zmittag kaum zu bewältigen: Das «Oh My Greek»-Club-Sandwich. Foto: Roger Meier

Das Highlight: die knusprigen Pommes. Sie heben sich durch raffinierte Gewürze von 08/15-Fritten ab. Und: Das Oh My Greek geizt nicht damit. Die Halloumi-Pita «schmeckt gut», sagt der Kollege, sie sei mit zwei in Salzlake gereiften Käsen aber «recht salzig». Etwas mehr Gemüse oder Salat würden ihr zusätzliche Frische verleihen.

Erfrischend und nicht zu süss fanden wir die beiden Eistees. Auch an den Sandwiches gibt es nichts auszusetzen. Für einen Zmittag ist die Portion aber zu gross, wir würden uns eine halbe, günstigere wünschen. Überhaupt sind die Preise im Oh My Greek für uns an der oberen Grenze. Trotzdem würden wir wiederkommen – aber vielleicht nicht auf ein Club-Sandwich über Mittag.

Roger Meier ist MAZ-Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.