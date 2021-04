Verbindung Winterthur–Schaffhausen – Der Eiserne Steg wird gesperrt – vorerst temporär Vom 12. April bis zum 11. Juli ist die Brücke zwischen Flurlingen und Neuhausen am Rheinfall wegen Bauarbeiten für Autos gesperrt. Die drei Monate dienen auch als Testlauf. Eva Wanner

Drei Monate lang ist die 100 Jahre alte Brücke wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Marc Dahinden

Mit dem Auto gelangt man von Winterthur oder aus dem Weinland via Autobahn nach Schaffhausen und weiter ins Klettgau. Oder man umgeht die Schnellstrasse und nimmt den Schleichweg: via den Eisernen Steg, die Brücke, die Flurlingen und Neuhausen am Rheinfall verbindet.

Diese Abkürzung kann sich für Durchreisende lohnen – sie führt aber auch zu mehr Verkehr im Dorf und das wiederum zu Unmut bei den Flurlingerinnen und Flurlingern. «Die Bevölkerung wünscht sich schon länger, dass der Eiserne Steg für den motorisierten Individualverkehr gesperrt wird», sagt Gemeindepräsident Gilbert Bernath. Aber einfach die Schotten dichtmachen, das geht nicht – aus mehreren Gründen.