Kolumne Lomo – Der endlose Faktencheck Die Zahl der abstrusen Meldungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Nun beginnen auch noch die Computer, sich Dinge auszudenken. Johanes Binotto

Alleine mit Richtigstellungen zu wirren Geschichten lassen sich mittlerweile ganze Bibliotheken füllen. Archivfoto: Keystone

Wir dachten ja lange, die Aufgabe des Journalismus sei es, Nachrichten unter die Leute zu bringen. Aber unterdessen ist es mindestens so nötig, dass der Journalismus bereits unter die Leute gebrachte Nachrichten wieder ausmistet.

Auf der Webseite der Gratiszeitung finde ich eine ganze Rubrik, die nur mit Richtigstellungen bestückt ist: «Nein, dieses Video zeigt nicht eine Maus auf der Weltraumrakete.» – «Nein, im Impfstoff befindet sich kein 5G-Code.» – «Nein, die Grünen wollen keine Karussellautos verbieten.» Zu all diesen abstrusen Geschichten (die man eigentlich mit fünf Minuten Nachdenken bereits selber als Unfug entlarven könnte) kursieren auf den sozialen Netzwerken offenbar irgendwelche Behauptungen, die man nun richtigstellen muss.

Dass heute nicht nur Verschwörungsfabulierende Unfug in den Computer tippen, sondern die Computer selbst anfangen sich Dinge auszudenken, macht die Sache nicht einfacher: Ein Kollege kriegte letzthin von einem Studenten die Aufforderung, ihm doch bitte einen bestimmten Aufsatz von ihm zu schicken, dieser sei nämlich in keiner Bibliothek zu finden. Das Problem war indes, dass es besagten Aufsatz gar nicht gibt. Tatsächlich war der Titel mitsamt Veröffentlichungsdatum von ChatGPT erfunden worden. Muss mein Kollege jetzt den Aufsatz noch tatsächlich schreiben, den es als KI-Geschwurbel bereits gibt?

Das wird nun aber schon recht mühsam, wenn man nicht nur mitteilen muss, was alles stimmt, sondern auch noch auf alles reagieren soll, was nicht stimmt. Jorge Luis Borges fabuliert in seiner fantastischen Erzählung «Die Bibliothek von Babel» von einer allumfassenden Bibliothek, in der alle Bücher enthalten seien, die man sich denken könne. Entsprechend gibt es in dieser Bibliothek auch ein Buch, in dem alles drinsteht, was in sämtlichen anderen Büchern nicht drin steht. Dieses Buch verfügt zwangsläufig über eine unendliche Seitenzahl und passt in kein Regal.

Ich musste immer sehr lachen, wenn ich das las. Unterdessen aber kommt es mir so vor, dass wir genau dieses Buch schon längst am Schreiben sind. Und nebenher auch noch den Begleitband, der alles was im einen Buch an Unwahrem drinsteht, nochmal erwähnen und anschliessend richtigstellen muss. Dieses Buch ist dadurch sogar doppelt so dick, also unendlich mal zwei.

Fehler gefunden?Jetzt melden.