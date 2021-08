Paul Freimüllers letzter CSI Humlikon - «Der Entscheid war schwer, aber der Zeitpunkt ist richtig»

Paul Freimüller, am Sonntagabend gehen die Lichter des CSI Humlikon für immer aus. Wieso?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Mein Team, meine Familie und ich führen das Springturnier seit 28 Jahren durch, 17 davon als internationale Dreistern-Veranstaltung. Die meisten OK-Mitglieder, viele Helfer und Partner waren von Anfang an dabei und sind mit dem CSI älter geworden. Nun haben gleich mehrere Personen, die in der Organisation nicht so einfach ersetzbar sind, entschieden, dass sie nicht mehr weiter machen wollen. Zudem ist das Umfeld für Turnierveranstalter schwieriger geworden. Wir sehen uns ständig mit neuen Anforderungen und Auflagen der Behörden sowie des nationalen und des internationalen Reitsportverbandes konfrontiert. Diese sind immer schwieriger zu erfüllen. Gleichzeitig hat sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert, so dass wir den Abgang einiger grosser Sponsoren nicht ersetzen konnten.