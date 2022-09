Ausnahmetalent im Porträt – Der erfolgreichste Komiker der Schweiz wohnt noch bei seinen Eltern Er hat mehr Reichweite als Hazel Brugger, Viktor Giacobbo und Mike Müller zusammen: Der Basler Adrian Vogt ist 23 Jahre alt und im Internet ein Star. Andreas Tobler

Mit Topffrisur und Schnauz: Adrian Vogt lacht nie auf Fotos. Foto: Andrea Zahler

Da ist er ja: der reichweitenstärkste Humorist der Schweiz. Sofort erkennbar an seiner Topffrisur, seinem Schnauz – und den weiten Klamotten, die er meistens trägt. So auch an diesem Vormittag, an dem wir mit Adrian Vogt in Zürich abgemacht haben, einem jungen Basler, der sich im Internet Aditotoro nennt – und der uns gerade auf dem Fussgängerstreifen entgegenkommt.