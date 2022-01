FCW debütiert in St. Gallen – Der erste Auftritt mit Alex Frei Im St. Galler Gründenmoos trägt der FC Winterthur am Donnerstag das erste Testspiel des Jahres 2022 aus. hjs

Der neue FCW-Trainer Alex Frei wird das erste Testspiel wohl zu möglichst breiter Sichtung des Kaders nutzen. Foto: Madeleine Schoder

Auf dem Kunstrasen des Gründenmoos, dem Trainingsgeländes des FC St. Gallen, hat der FC Winterthur am Donnerstagnachmittag seinen ersten Auftritt unter dem Trainer Alex Frei. Trainiert werden konnte bisher durchwegs in Vollbesetzung, ausgenommen das Trio mit langwierigen Knieverletzungen, Remo Arnold, Gezim Pepsi und Marin Cavar.

Frei wird wohl, wie dann auch am Samstag in Luzern, die Gelegenheiten zu möglichst breiter Sichtung des Kaders nutzen. So ist in St. Gallen zu erwarten, dass der aus der U21 des FC Basel ausgeliehene Offensivspieler Tician Tushi (21) nach ein paar Trainingstagen auf der Schützenwiese erstmals für den FCW zu sehen ist. Dagegen dürfte die andere Neuerwerbung, der Tessiner Rückkehrer Eris Abedini, noch nicht spielen, weil er Trainingsrückstand hat.