Chäshütte in Elgg – Der erste komplett klimaneutrale Käse Als erste Käserei der Schweiz produziert der Thurgauer Holzhof, der auch die Chäshütte Elgg betreibt, CO₂-frei. Gefeiert wird mit einem neuen Käse: dem «Naturburschen». Nicole Döbeli

Der klimaneutral produzierte «Naturbursche» der Käserei Holzhof wird auch in der Chäshütte Elgg verkauft. Foto: PD

Seit 30 Jahren arbeitet Familie Wartmann daran, mit ihrer Käserei Holzhof die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Woche wird der Betrieb nun von Swiss Climate mit dem Label «Certified CO₂ Neutral» ausgezeichnet, schreibt die «Elgger/Aadorfer Zeitung». Der Tilsiter, die verschiedenen «Holzhofer», der extra-rezente «Bacchus»: «Unseren Käse produzieren wir nun als erste Käserei der Schweiz klimaneutral», sagt Otto Wartmann.

Rund 130 Sorten Käse werden in der Chäshütte Elgg angeboten. Foto: PD

Zur Feier der Auszeichnung lanciert der Thurgauer Betrieb zudem einen neuen Käse: den «Naturburschen». Diesen gibt es ab sofort in den zwei Läden des Holzhofs, in Amlikon-Bissegg und in der Chäshütte Elgg, zu kaufen. Wie schmeckt das umweltfreundliche Milchprodukt? «Eher mild, aber trotzdem aromatisch. Er ist cremig und gut schnittfähig», sagt Wartmann.