Im Weingut Lindetröpfli in Uhwiesen – Der erste Rheinfall-Whisky ist abgefüllt Sonja und Daniel Witzig feiern ihren ersten Single Malt aus Weinländer Braugerste. Vier Jahre lang reifte das hochprozentige Getränk in Fässern, die teilweise aus Winterthurer Eiche sind. Rafael Rohner

Sonja und Daniel Witzig degustieren ihre neuste Kreation, den Rheinfall-Whisky. Foto: Madeleine Schoder

Auf diesen Moment haben Sonja und Daniel Witzig lange hingearbeitet: Endlich können sie auf ihrem Weingut Lindetröpfli in Uhwiesen, ganz in der Nähe des Rheinfalls, ihren ersten selbst hergestellten Whisky abzapfen und in Flaschen abfüllen. Seit 2016 haben sie auf den neuen Weinländer Single Malt hingearbeitet und getüftelt, denn die Whisky-Herstellung braucht viel Zeit und beginnt mit dem Anbau von Braugerste.