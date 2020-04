Freude und Fragen zum Neustart – Der erste Schnitt danach Am 27. April beginnt der gelockerte Lockdown. Dann dürfen wieder Haare geschnitten, Nägel gefeilt, Körper tätowiert sowie Sträusse und Setzlinge verkauft werden. Wie sich Geschäfte in der Region auf das neue Normal vorbereiten. Delia Bachmann , Eva Wanner , Jonas Keller

An ihrer Tochter demonstrierte Franziska Molinari, wie sie ab Montag arbeitet – und rief damit die Polizei auf den Plan. Bild: Enzo Lopardo

Letzten Donnerstag gab der Bundesrat bekannt, dass Coiffeurgeschäfte, Schönheitssalons, Gärtnereien, Blumenläden, Tattoostudios und Co. ihren Betrieb am 27. April wieder aufnehmen dürfen. Es ist ein erster Schritt hin zu einer weiteren Öffnung. Zwar geben die Berufsverbände eigene Empfehlungen zur Umsetzung ab, doch die Behörden haben sich noch nicht im Detail zu Schutzkonzepten geäussert. In die Freude über die gute Nachricht mischt sich bei den betroffenen Geschäften auch Unsicherheit, wie eine Umschau in Stadt und Region zeigt.