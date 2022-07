FC Winterthur testet Kryeziu – Torschütze Ramizi verlängert beim FCW Samir Ramizi verlängert seinen Vertrag beim FC Winterthur bis 2024. Auch Kevin Costinha bekommt ein neues Arbeitspapier. Gregory von Ballmoos

Am Samstag erzielte Samir Ramizi gegen den FC Basel das 1:0. Am Montag verlängerte er seinen Vertrag. Foto: Andy Müller (freshfocus)

Er erzielte am Samstag den ersten FCW-Treffer in der Super League und nur wenige Tage später unterzeichnete er einen neuen Vertrag: Samir Ramizi (30) verlängert beim FC Winterthur bis 2024. Der offensive Mittelfeldspieler kam im Sommer 2020 aus Xamax zum FCW und erzielte in 74 Spielen 16 Tore und 11 Assists.