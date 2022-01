Trainingsbeginn beim FCW – Der erste Tag mit Alex Frei Der neue FCW-Trainer hat seine Arbeit auf der Schützenwiese aufgenommen. Hansjörg Schifferli

Eine ganz normale Einheit: Alex Frei trainierte am Dienstag erstmals den FCW. Foto: Madeleine Schoder

Am 30. dieses Monates, an einem Sonntagnachmittag, geht es für Alex Frei um die ersten Punkte als Trainer des FC Winterthur. Auf die Schützenwiese kommt der SC Kriens, gegen keinen Gegner als gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten SC Kriens kann der FCW dieser Tage klarer Favorit sein. Und die «ersten fünf, sechs Spiele werden massgebend sein», sagt Frei ja; massgebend darüber, wo die Ambitionen des FCW in dieser Saison anzusetzen sind – oder genauer gesagt: Ob er als Kandidat auf die Barrage oder gar den Aufstieg in die Endphase der Saison geht.