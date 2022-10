Klimaschutz in Winterthur – Der erste «Winti-Dialog» auf der Steibi Warum bewegen Corona und der drohende Energiemangel die Leute mehr als die Klimakrise? Darüber diskutierten Aktivisten am Mittwoch mit der höchsten Klimaexpertin der Stadt. Delia Bachmann

Zu Beginn des «Winti-Dialogs» sassen nur Christine Ziegler, Selma Wydler und Nils Geiger (von links) im Kreis. Foto: Madeleine Schoder

In Winterthur gibt es ein neues Format für die Klimadebatte. Eine lokale Gruppe aus Aktivisten des Klimastreiks, Extinction Rebellion und anderen Leuten veranstaltete am Mittwoch den ersten «Winti-Dialog für netto null und Partizipation». Dafür stellten sie in der Steinberggasse einen rudimentären Pavillon mit drei Holzstecken und farbigen Stoffwimpeln auf. Im Kreis um einen Karton mit aufgemalten CO₂-Absenkpfaden standen sieben Klappstühle. Daneben eine mit Tee gefüllte Thermoskanne, dazu Becher, Decken und Kissen. Die Idee ist, dass man sich einfach dazusetzen kann.