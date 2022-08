Selbstversuch im Seilpark Winterthur – Der Everest vom Mattenbach Was als Schülerworkshop anfing, ist nun Teil des Freizeitangebots in Winterthur und kann grosse und kleine Kletterer begeistern. Kathrin Brunner Artho

Praktikantin winkt von zweiundzwanzig Meter über Grund. Foto: Madeleine Schoder

Eine Faszination für Höhe und das Bewegen auf waghalsigem Terrain hatte ich schon immer. Mit grossem Interesse verfolgte ich die Geschichte des Franzosen Philippe Petit, der mit einem Drahtseil von einem Twin Tower zum anderen hinüberbalancierte. Ebenfalls las ich über den 13-jährigen Jordan Romero, der den Mount Everest bestieg. Jedes Mal dachte ich mir: Das will ich auch mal machen! Aber lieber etwas sicherer. Mit einem Sicherungsseil. Ohne dünne Luft. In einer nicht so grossen Höhe, und es muss nicht gleich ein Berg sein, ein sehr kleiner Hügel tuts auch schon. Als dann der erste Seilpark in Winterthur öffnete, wollte ich die Chance nutzen und meinen Mut auf die Probe stellen und den «Everest» besteigen.